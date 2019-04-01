Вы до сих пор начинаете дрожать мелкой дрожью от одной мысли о походе к стоматологу? Вздрагиваете от звука бормашинки и теряете сознание от вида блестящего набора зубоврачебного инструментария? Тогда самое время обратиться к нам.

Стоматология «Ева Дент» — самая дружелюбная стоматологическая клиника Казани, с радостью примет Вас в своих стенах! Мы раз и навсегда избавим Вас от всех страхов детства и реабилитируем доброе имя зубного доктора в Вашем сознании!

Наши специалисты выполняют все виды стоматологических работ, используя высококачественные инновационные материалы и только современное оборудование, что обеспечивает высокий уровень качества и эффективность лечения. Мы работаем по принципу максимально точной диагностики и оперативной ликвидации любой проблемы полости рта!

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Сети стоматологий «Ева Дент» – это дружная команда энергичных, улыбчивых стоматологов, которые всегда придут на помощь – избавляя от боли и эстетических недостатков. Запишитесь на прием к доброму стоматологу – вычеркните проблему больных зубов из своего ежедневника и начните улыбаться прямо сейчас, по пути в наш стоматологический центр.

Наши «зубные феи» работают ежедневно, с 8 утра и до 20 вечера – вылечивая самые запущенные случаи кариеса и пульпита, пародонтоза и флюороза, отважно борясь с зубным налетом и зубным камнем, выравнивая строй Ваших зубов и обогащая их необходимыми минералами.

Стоматология Ева Дент ежедневно дарит сотням своим клиентам и пациентам здоровые зубы и белоснежную улыбку. Наши докотора ежедневно заботятся о своих пациентах — поэтому мы прилагаем все усилия, чтобы наша стоматология в Казани была на высоком уровне обслуживания. Каждый доктор не реже в полугодие или как минимум раз в год проходит специализированные курсы (повышения квалификации).

Немаловажным для клиники является знакомство с нашей клиникой — мы уделяем качеству и удобству особое внимание. Поэтому предлагаем ознакомиться с нашей клиникой и посмотреть сюжеты о нашей клинике и методах лечения.

Почему так важно посещать стоматолога и стоматологическую клинику?

Здоровье зубов и десен необычайно важно. Полагаем, не стоит объяснять, что больные кариозные зубы – это всегда некрасиво, неприятно и стыдно. Однако ко всему перечисленному, это еще и очень опасно. Если в ротовой полости зарождается инфекция — она регулярно «приправляет» всю пищу, употребляемую обладателем больных зубов, а после благополучно направляется в кишечник, дабы и там продолжать творить свое «черное дело», отравляя зловредными бактериями весь организм в целом. Тем самым, площадь поражения опасно расширяется, приобретая глобальный характер.

Так банальная «дырочка» в зубе может привести к серьезным последствиям и длительному утомительному лечению. В качестве «бесплатного бонуса» к больным зубам Вы получаете скверный запах изо рта, проблемы с желудком, ухудшение состояния кожи, что особенно расстраивает прекрасный пол, ибо подрывает красоту и привлекательность.

Помните также, что все заболевания, связанные с воспалительными процессами в ротовой полости и с разрушением зубов могут откликнуться серьезными проблемами с почками и даже с сердцем. Поэтому, все зубные врачи мира рекомендуют посещать стоматологическую клинику — не реже, чем раз в полгода. Приходите в нашу стоматологию на профилактический осмотр — в нашей клинике это совершенно бесплатно! Мы заботимся о вас и ваших зубах!

Мы оказываем следующие услуги: отбеливание зубов, реставрация зубов, удаление зуба, лечение зубов подробнее в разделе услуги.

Директор клиники «Ева Дент»

врач-ортодонт, Аллуш Аднан Бурхан