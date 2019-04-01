Вы до сих пор начинаете дрожать мелкой дрожью от одной мысли о походе к стоматологу? Вздрагиваете от звука бормашинки и теряете сознание от вида блестящего набора зубоврачебного инструментария? Тогда самое время обратиться к нам.
Стоматология «Ева Дент» — самая дружелюбная стоматологическая клиника Казани, с радостью примет Вас в своих стенах! Мы раз и навсегда избавим Вас от всех страхов детства и реабилитируем доброе имя зубного доктора в Вашем сознании!
Наши специалисты выполняют все виды стоматологических работ, используя высококачественные инновационные материалы и только современное оборудование, что обеспечивает высокий уровень качества и эффективность лечения. Мы работаем по принципу максимально точной диагностики и оперативной ликвидации любой проблемы полости рта!
Сети стоматологий «Ева Дент» – это дружная команда энергичных, улыбчивых стоматологов, которые всегда придут на помощь – избавляя от боли и эстетических недостатков. Запишитесь на прием к доброму стоматологу – вычеркните проблему больных зубов из своего ежедневника и начните улыбаться прямо сейчас, по пути в наш стоматологический центр.
Наши «зубные феи» работают ежедневно, с 8 утра и до 20 вечера – вылечивая самые запущенные случаи кариеса и пульпита, пародонтоза и флюороза, отважно борясь с зубным налетом и зубным камнем, выравнивая строй Ваших зубов и обогащая их необходимыми минералами.
Стоматология Ева Дент ежедневно дарит сотням своим клиентам и пациентам здоровые зубы и белоснежную улыбку. Наши докотора ежедневно заботятся о своих пациентах — поэтому мы прилагаем все усилия, чтобы наша стоматология в Казани была на высоком уровне обслуживания. Каждый доктор не реже в полугодие или как минимум раз в год проходит специализированные курсы (повышения квалификации).
Немаловажным для клиники является знакомство с нашей клиникой — мы уделяем качеству и удобству особое внимание. Поэтому предлагаем ознакомиться с нашей клиникой и посмотреть сюжеты о нашей клинике и методах лечения.
Почему так важно посещать стоматолога и стоматологическую клинику?
Здоровье зубов и десен необычайно важно. Полагаем, не стоит объяснять, что больные кариозные зубы – это всегда некрасиво, неприятно и стыдно. Однако ко всему перечисленному, это еще и очень опасно. Если в ротовой полости зарождается инфекция — она регулярно «приправляет» всю пищу, употребляемую обладателем больных зубов, а после благополучно направляется в кишечник, дабы и там продолжать творить свое «черное дело», отравляя зловредными бактериями весь организм в целом. Тем самым, площадь поражения опасно расширяется, приобретая глобальный характер.
Так банальная «дырочка» в зубе может привести к серьезным последствиям и длительному утомительному лечению. В качестве «бесплатного бонуса» к больным зубам Вы получаете скверный запах изо рта, проблемы с желудком, ухудшение состояния кожи, что особенно расстраивает прекрасный пол, ибо подрывает красоту и привлекательность.
Помните также, что все заболевания, связанные с воспалительными процессами в ротовой полости и с разрушением зубов могут откликнуться серьезными проблемами с почками и даже с сердцем. Поэтому, все зубные врачи мира рекомендуют посещать стоматологическую клинику — не реже, чем раз в полгода. Приходите в нашу стоматологию на профилактический осмотр — в нашей клинике это совершенно бесплатно! Мы заботимся о вас и ваших зубах!
Мы оказываем следующие услуги: отбеливание зубов, реставрация зубов, удаление зуба, лечение зубов подробнее в разделе услуги.
Директор клиники «Ева Дент»
врач-ортодонт, Аллуш Аднан Бурхан
"С удовольствием посещаю стоматологию Ева Дент. Раз в пол года обязательно делаю чистку зубов. Тарек Ахмедович делает это на все 100%. Быстро, качественно, цена доступная, результат виден сразу. Хватает на долго, но это уже и от нас самих зависит, главное следить за зубами и не запускать их. Я очень ему благодарна. Так что советую!"
"Хочу сказать большое спасибо Аднану Бурхану, вы доктор с большой буквы. Раз в полгода прихожу на осмотр зубов в стоматологической клинике Ева Дент, надумала установить брекеты. Сделала по акции, выгодно получилось. Аднан Бурхан проконсультировал, провел подготовку, объяснил как правильно ухаживать за брекетами во время носки, установил все аккуратно. Очень приятно, что уделяет такое внимание к своим пациентам. Спасибо за отношение и ваш труд."